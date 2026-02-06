 Aller au contenu principal
Allemagne-Hausse plus marquée que prévu des exportations en décembre
information fournie par Reuters 06/02/2026 à 08:13

Les exportations allemandes ont augmenté de 4% en décembre par rapport au mois précédent, soit plus que prévu, selon les données de l'Office fédéral de la statistique publiées vendredi.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 1,0% des exportations, après -2,5% (non révisé) en octobre.

Les importations ont quant à elles augmenté de 1,4% sur un mois en décembre, après +0,7% le mois précédent (révisé de +0,8%) tandis que les économistes tablaient sur +0,2%.

(Rédigé par Augustin Turpin, édité par Blandine Hénault)

