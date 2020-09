Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne-Hausse du climat des affaires en septembre Reuters • 24/09/2020 à 10:27









BERLIN, 24 septembre (Reuters) - Le moral des entrepreneurs allemands s'est amélioré pour le cinquième mois d'affilée en septembre, un signe positif pour la première économie de la zone euro qui connaît une solide reprise depuis le choc lié à l'émergence de l'épidémie de coronavirus au printemps. L'indice de l'institut Ifo mesurant le climat des affaires a progressé à 93,4 ce mois-ci contre 92,5 (chiffre révisé) en août, atteignant son plus haut niveau depuis février. Le consensus établi par Reuters l'attendait néanmoins un peu plus haut, à 93,8. "L'économie allemande se stabilise malgré l'augmentation du nombre d'infections", a déclaré le président de l'Ifo, Clemens Fuest, dans un communiqué. Il a ajouté que les entreprises avaient une nouvelle fois jugé que leur situation commerciale actuelle était meilleure que le mois précédent. Tableau de la statistique : (Michael Nienaber, version française Blandine Hénault)

