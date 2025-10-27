Allemagne-Hausse du climat des affaires en octobre

Le moral des entrepreneurs allemands s'est amélioré plus que prévu en octobre, montre une enquête de l'institut Ifo publiée lundi.

L'institut Ifo a indiqué que son indice du climat des affaires avait progressé à 88,4 en octobre, contre 87,7 en septembre.

Les analystes interrogés par Reuters prévoyaient une hausse de l'indice à 88,0.

L'indice mesurant les conditions actuelles est ressorti à 85,3, contre 86,0 attendu, tandis que celui sur les perspectives s'est établi à 91,6, après 89,8 (chiffre révisé) et un consensus à 90,0.

