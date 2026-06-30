Allemagne : hausse des prix à l'importation

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(Zonebourse.com) - Au mois de mai, l'indice des prix à l'importation a augmenté de 0,7% en Allemagne, loin de la hausse de 0,4% qui était anticipée, après une hausse de 1,2% en avril. En rythme annuel, l'augmentation a atteint 6,8%, contre 5,3% un mois plus tôt.
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SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Mais attention le RSI est survendu, ce qui laisse la possibilité d'une consolidation. Inférieurs à 20, les stochastiques sont extrèmement ...
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Les dépenses de consommation des ménages en France ont augmenté en mai, tant sur un mois (+0,5%) que sur un an (+0,3%), mais elle sont tirées principalement par la hausse des dépenses en énergie, a indiqué l'Insee mardi. "Cette augmentation est portée par le net ...
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SYNTHESE Le MACD est négatif et inférieur à sa ligne de signal. Cette configuration dégrade les perspectives sur le titre. Le RSI n'indique pas encore une survente donc la poursuite de la baisse est techniquement possible. Inférieurs à 20, les stochastiques sont ...
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Le nombre de permis de construire accordés en mai pour des logements a rebondi de 23,7%, après un creux en avril, pour s'établir à 34.832 autorisations, selon les données provisoires publiées mardi par le ministère de la Ville et du Logement. "Cette évolution fait ...
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