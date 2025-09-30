Allemagne-Hausse de l'inflation dans quatre Länder clés

L'inflation a augmenté dans quatre Länder clés allemands en septembre, selon des données préliminaires publiées mardi, ce qui suggère que les chiffres au niveau national, attendus dans l'après-midi, pourraient aussi être orientés à la hausse, comme anticipé par les analystes.

En Rhénanie-du-Nord-Westphalie, le Land le plus peuplé d'Allemagne, l'inflation en rythme annuel est passée de 2,0% en août à 2,3% en septembre.

Cette tendance s'observe également dans les Länder de Bavière, de Bade-Wurtemberg et de Basse-Saxe, où le taux d'inflation a atteint respectivement 2,4%, 2,7% et 2,3% en septembre.

Les chiffres au niveau national seront publiés à 12h00 GMT et les analystes s'attendent à une légère hausse de l'inflation allemande, harmonisée aux normes européennes, à 2,2% en septembre, après 2,1% le mois précédent.

L'Allemagne étant la première économie d'Europe, ses chiffres d'inflation pourraient donner une indication des pressions sur les prix dans l'ensemble de la zone euro, dont l'indicateur sera publié mercredi.

Les analystes anticipent une inflation en zone euro de 2,2% en septembre, contre 2,0% le mois dernier, ce qui correspond à l'objectif à moyen terme de la Banque centrale européenne (BCE).

La BCE a choisi ce mois-ci de ne pas toucher à ses taux directeurs, se disant optimiste sur l'économie et soulignant ne pas être pressée de les réduire à nouveau.

(Rédigé par Miranda Murray, version française Claude Chendjou, édité par Augustin Turpin)