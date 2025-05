Allemagne: forte remontée de l'indice ZEW en mai information fournie par Cercle Finance • 13/05/2025 à 11:15









(CercleFinance.com) - L'indice ZEW, mesurant le moral des investisseurs et analystes allemands, s'est redressé à +25,2 pour le mois en cours, revenant ainsi en terrain positif après une incursion sous la barre de zéro en avril, à -14.



'Avec un nouveau gouvernement en place, des progrès dans les différends tarifaires et un taux d'inflation se stabilisant, l'optimisme a augmenté', explique le président de l'institut ZEW, Achim Wambach, à propos des résultats de l'enquête.



Si l'évaluation des perspectives de l'économie allemande s'est redressée fortement, celle de la situation économique actuelle est restée essentiellement la même, son indicateur s'étant tassé de 0,8 point pour s'établir à -82.





Copyright (c) 2025 Cercle Finance. Les informations et analyses diffusées par Cercle Finance ne constituent qu'une aide à la décision pour les investisseurs. La responsabilité de Cercle Finance ne peut être retenue directement ou indirectement suite à l'utilisation des informations et analyses par les lecteurs. Il est recommandé à toute personne non avertie de consulter un conseiller professionnel avant tout investissement. Ces informations indicatives ne constituent en aucune manière une incitation à vendre ou une sollicitation à acheter.