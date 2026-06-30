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Allemagne : forte hausse des ventes au détail en mai
information fournie par AOF 30/06/2026 à 08:12

(Zonebourse.com) - En Allemagne, la vigueur des ventes au détail a surpris au mois de mai. Elles ont progressé de 1,1%, alors qu'elles étaient attendues stables, après avoir reculé de 0,4% en avril.

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