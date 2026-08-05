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Allemagne-Enquête antiterroriste après la découverte d'un drone piégé dans un centre de fret aérien
information fournie par Reuters 05/08/2026 à 17:59
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par Matthias Inverardi

L'Allemagne a ouvert mercredi une enquête antiterroriste après la découverte, dans la nuit, d'un drone chargé d'explosifs près d'une piste de l'aéroport de Leipzig/Halle, qui a entraîné la fermeture d'une partie de l'un des plus grands centres de fret aérien d'Europe.

Les enquêteurs tentent également de déterminer la nature d'un objet percuté en vol par un avion-cargo de DHL après que celui-ci a été dérouté de l'aéroport, situé dans l'est du pays.

Des employés de l'aéroport ont découvert le drone dans une zone de fret à accès restreint, près de la piste sud. Les vols ont été suspendus et plusieurs appareils, dont certains appartenant à la société allemande de logistique DHL DHLn.DE , ont été déroutés.

Les autorités ont déclaré que le drone n'avait présenté aucun danger pour les passagers ni pour le personnel de l'aéroport et que la plupart des opérations avaient repris dans la matinée après la réouverture d'une piste.

L'avion-cargo dérouté a heurté un objet non identifié alors qu'il prenait de l'altitude en quittant l'aéroport. Des dégâts mineurs ont été constatés après son atterrissage à Hanovre, ont indiqué les autorités. Une source au fait de l'incident a précisé que l'appareil appartenait à DHL.

La piste sud de l'aéroport de Leipzig/Halle, plaque tournante majeure pour DHL et la compagnie ukrainienne Antonov Airlines, est restée fermée pendant que des démineurs examinaient le drone et retiraient son détonateur, selon les autorités.

Le ministre de l'Intérieur, Alexander Dobrindt, a convoqué une réunion d'urgence avec les responsables des services de sécurité allemands mercredi soir.

Les aéroports allemands sont en état d'alerte maximale après une série de survols non autorisés par des drones au-dessus de sites tels que des installations militaires, des terminaux énergétiques, des ports maritimes et des entreprises de logistique.

UNE SÉRIE D'INCIDENTS EN 2024

Selon la police fédérale, ces survols ont été potentiellement organisés par des agents russes.

Le journal allemand Bild a rapporté que le drone de Leipzig avait été retrouvé à proximité immédiate d'un avion-cargo ukrainien d'Antonov. La compagnie aérienne utilise Leipzig/Halle comme base d'opérations depuis l'invasion à grande échelle de l'Ukraine par la Russie, déclenchée début 2022.

L'engin explosif pourrait être un dispositif facile à fabriquer à partir d'engrais et d'essence, a ajouté le journal.

Les procureurs chargés de la lutte contre l'extrémisme et les agents antiterroristes ont pris en charge l'enquête après que des experts ont confirmé que le drone transportait des explosifs.

Les agences de sécurité européennes enquêtent sur une série d'engins incendiaires dissimulés dans des colis qui ont pris feu en 2024, ce qui a suscité des inquiétudes quant à un éventuel sabotage visant les opérateurs de fret aérien.

Certains de ces engins ont été découverts dans un entrepôt de DHL à Leipzig et dans des chargements de fret en transit à travers l'Europe.

Un porte-parole du ministère de l'Intérieur a déclaré qu'aucun lien avec l'incident de la nuit ne pouvait être établi à ce stade.

La Russie nie toute implication dans les incidents de 2024 et dans les survols plus récents.

(Reportage Friederike Heine, Markus Wacket et Miranda Murray à Berlin, avec Matthias Inverardi à Düsseldorf, version française Benjamin Mallet, édité par Tangi Salaün)

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