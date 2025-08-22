Allemagne: contraction plus forte que prévu du PIB au deuxième trimestre
L'Allemagne a subi sur la période avril-juin une décroissance de 0,3% de l'activité, alors que la première estimation donnait un repli plus limité de 0,1%, un chiffre que les économistes s'attendaient à voir être confirmé.
Sur un an, la croissance du PIB ressort en hausse d'à peine 0,2% une fois corrigée des variations saisonnières.
Dans son communiqué, Destatis met en avant les performances moins bonnes que prévu de la production industrielle alors que le commerce extérieur, habituellement l'un des points forts du pays, n'a pas beaucoup aidé l'économie allemande puisqu'au deuxième trimestre, les exportations de biens et services baissé de 0,1% par rapport au premier trimestre, une fois corrigées les variations de prix, de saison et de calendrier.
Il s'avère que l'Allemagne a vendu un peu moins à l'étranger qu'au trimestre précédent, sachant que les tensions commerciales se sont brutalement dégradées au mois d'avril avec les surtaxes douanières annoncées lors du fameux 'Jour de la Libération' de Donald Trump.
'Même si cette contraction du PIB peut être considérée en partie comme un simple retour de bâton après le bon début d'année, ça montre quand même que l'économie allemande n'a pas encore vraiment redémarré', réagissent ce matin les économistes de Commerzbank.
'Nous pensons que la situation devrait s'améliorer dans les prochains trimestres, grâce aux taux d'intérêt plus bas de la BCE et à un coup de pouce budgétaire de l'Etat. Mais attention, la reprise attendue risque d'être assez molle', prévient la banque germanique.
