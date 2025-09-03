Allemagne : contraction inattendue du secteur des services en août

(AOF) - En Allemagne, l'indice HCOB PMI des services ressort à 49,3 en août contre 50,6 en juillet. Il est inférieur au consensus de 50,1. Après avoir montré un début positif au troisième trimestre, le secteur allemand des services a connu un recul en août, l’activité commerciale ayant légèrement diminué par rapport au mois précédent, selon la dernière enquête HCOB PMI.

Le résultat s'est accompagné d'une nouvelle baisse des recrutements pour les nouveaux emplois. Les attentes des entreprises sont néanmoins restées peu modifiées, les entreprises restant légèrement plus optimistes quant aux perspectives de croissance future que la moyenne historique.

L'indice HCOB PMI Composite s'est établi à 50,5 en août, soit peu de différence par rapport à celui de juillet (50,6), ce qui indique un taux marginal de croissance de l'activité des entreprises pour un troisième mois consécutif. Il était attendu à 50,9.

Le tableau relativement cohérent de la croissance globale de la production masque toutefois une divergence au niveau sectoriel, avec une augmentation plus forte de la production manufacturière contrastant avec un nouveau déclin dans le secteur des services. Cette dichotomie s'est également étendue aux nouvelles commandes, qui étaient en légère baisse sur le mois en raison du ralentissement des services.