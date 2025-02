Allemagne: climat des affaires stable en février information fournie par Cercle Finance • 24/02/2025 à 10:49









(CercleFinance.com) - Le climat des affaires est resté stable en Allemagne au mois de février, reflétant le climat d'attentisme ayant caractérisé la première économie européenne en amont des élections législatives qui se sont tenues hier.



L'institut Ifo a précisé que son indice du climat des affaires, calculé à partir d'un échantillon de 9.000 entreprises, est resté inchangé à 85,2 sur le mois qui s'achève, comme en janvier.



Les économistes l'attendaient à 85,4, à comparer avec 85,1 le mois précédent en première lecture.



'Le sentiment qui domine au sein des entreprises allemandes continue d'être au scepticisme' relève l'Ifo dans un communiqué.



Si le sous-indice mesurant le jugement des entreprises sur leur situation actuelle s'est en effet détérioré à 85, contre 86 en janvier, celui mesurant leurs anticipations s'est amélioré, passant de 84,3 à 85,4, montrant que leurs perspectives s'éclaircissent un peu.



'L'économie allemande est en position d'attente avant de voir comment les choses évoluent', commente l'Ifo.



Les résultats de cette enquête ne tiennent pas compte de l'issue des élections législatives remportées par l'Union chrétienne-démocrate (CDU), parti de centre-droit, et son allié bavarois, l' Union chrétienne-sociale (CSU).



'Bien que les Chrétiens-démocrates soient arrivés en tête, ils sont loin d'avoir obtenu le large mandat de réforme qu'espérait leur candidat à la chancellerie, Friedrich Merz', tempèrent les équipes de DWS.



'Cela pourrait décevoir quelque peu les marchés boursiers à court terme, mais à moyen terme, ce sont les choix politiques concrets qui primeront sur les résultats électoraux', ajoute la société de gestion d'actifs allemande.



'Cela pourrait favoriser la formation d'une coalition sans trop d'accrocs, ce qui constituerait une légère surprise positive pour les marchés', estime cependant DWS.





