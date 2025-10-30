Allemagne-Baisse surprise du nombre de chômeurs en octobre

Le nombre de personnes sans emploi en Allemagne a légèrement diminué en octobre, de manière inattendue, montrent les chiffres publiés jeudi par l'Office fédéral du travail.

En termes corrigés des variations saisonnières, le nombre de chômeurs a baissé d’environ un millier pour atteindre 2,973 millions, tandis que les analystes interrogés par Reuters s'attendaient à ce que ce chiffre augmente de 8.000.

Le taux de chômage corrigé des variations saisonnières est resté stable à 6,3% en octobre, conformément aux attentes des analystes interrogés par Reuters.

(Rédigé par Elena Smirnova, édité par Kate Entringer)