information fournie par Reuters • 24/11/2025 à 11:02

Allemagne-Baisse surprise du climat des affaires en novembre-Ifo

(Actualisé avec détails et déclaration du président de l'Ifo)

Le moral des entrepreneurs allemands s'est détérioré de façon inattendue en novembre, montre une enquête de l'institut Ifo publiée lundi, alors que les entreprises perdent espoir de voir l'économie allemande se redresser après deux années de contraction.

Son indice du climat des affaires a baissé à 88,1 points en novembre, contre 88,4 en octobre.

Les analystes interrogés par Reuters prévoyaient une hausse de l'indice à 88,5.

"Les entreprises ont peu confiance dans une reprise prochaine", a affirmé Clemens Fuest, président de l'Ifo.

Tous les secteurs ont connu un recul, à l'exception des services, qui ont enregistré une légère amélioration.

En revanche, les entreprises ont évalué leur situation actuelle de manière un peu plus positive, a déclaré l'Ifo.

(Rédigé par Mara Vîlcu, avec Maria Martinez, édité par Kate Entringer)