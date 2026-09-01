Allemagne: Baisse surprise des ventes au détail en juillet

Le centre commercial Arkaden à Berlin

‌Les ventes au ​détail en Allemagne ont baissé de 3,4% ​en juillet sur un ​mois, de ⁠façon inattendue, montrent ‌les données publiées mardi par l'Office ​fédéral ‌de la statistique.

Les ⁠économistes interrogés par Reuters avaient tablé ⁠sur une ‌hausse de 0,4% ⁠en juillet, ‌après une ⁠stabilité (révisé de -0,7%) le mois ⁠précédent.

Sur ‌un an, les ventes ​au ‌détail en Allemagne ont également baissé ​de 2,5%, après ⁠une hausse de 5,3% (révisé de 0,0%) en juin.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin ​Turpin)