Allemagne: Baisse surprise des ventes au détail en juillet

Le centre commercial Arkaden à Berlin
Les ventes au détail en Allemagne ont baissé de 3,4% en juillet sur un mois, de façon inattendue, montrent les données publiées mardi par l'Office fédéral de la statistique.
Les économistes interrogés par Reuters avaient tablé sur une hausse de 0,4% en juillet, après une stabilité (révisé de -0,7%) le mois précédent.
Sur un an, les ventes au détail en Allemagne ont également baissé de 2,5%, après une hausse de 5,3% (révisé de 0,0%) en juin.
(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin Turpin)
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