 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Allemagne: Baisse surprise des ventes au détail en juillet
information fournie par Reuters 01/09/2026 à 08:43
Ajouter Boursorama à vos sources

Le centre commercial Arkaden à Berlin

Le centre commercial Arkaden à Berlin

‌Les ventes au ​détail en Allemagne ont baissé de 3,4% ​en juillet sur un ​mois, de ⁠façon inattendue, montrent ‌les données publiées mardi par l'Office ​fédéral ‌de la statistique.

Les ⁠économistes interrogés par Reuters avaient tablé ⁠sur une ‌hausse de 0,4% ⁠en juillet, ‌après une ⁠stabilité (révisé de -0,7%) le mois ⁠précédent.

Sur ‌un an, les ventes ​au ‌détail en Allemagne ont également baissé ​de 2,5%, après ⁠une hausse de 5,3% (révisé de 0,0%) en juin.

(Rédigé par Rihab Latrache, édité par Augustin ​Turpin)

Résultats d'entreprise
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le réalisateur Mike Flanagan à Los Angeles le 2 juin 2025, aux Etats-Unis ( AFP / Robyn Beck )
    Les séries de la rentrée: dystopie, utopies et littérature
    information fournie par AFP 01.09.2026 09:19 

    Une dystopie climatique, des utopies et quelques incontournables adaptations littéraires, de John Steinbeck à Gaston Leroux, animent la rentrée des séries 2026, dont voici une sélection non exhaustive et limitée aux nouvelles créations. Dystopie sur le climat, ... Lire la suite

  • ( AFP / FABRICE COFFRINI )
    L'assureur Swiss Life compte supprimer 600 postes d'ici fin 2028
    information fournie par Boursorama avec AFP 01.09.2026 09:19 

    L'assureur suisse Swiss Life compte supprimer environ 600 postes d'ici fin 2028, en Suisse et sur ses autres marchés à l'étranger, a-t-il annoncé mardi lors de la publication de ses résultats semestriels. Dans un communiqué, le groupe suisse, qui emploie 11.000 ... Lire la suite

  • Le siège d'Euronext, société qui gère la Bourse de Paris, dans le quartier d'affaires de La Défense, le 9 octobre 2025 ( AFP / Ludovic MARIN )
    Bourses européennes: Paris en hausse à contre-courant des autres marchés en Europe
    information fournie par AFP 01.09.2026 09:13 

    La Bourse de Paris progresse à l'ouverture de la séance mardi, à contre-courant des autres marchés européens, prudents face à la hausse du pétrole et l'envolée des taux. A Paris, l'indice CAC 40 (+0,14%) était porté par Air Liquide (+3,36%), STMicroelectronics ... Lire la suite

  • ( AFP / EMMANUEL DUNAND )
    Ikea casse les prix sur plus de 1.500 produits en Europe
    information fournie par Boursorama avec AFP 01.09.2026 09:10 

    Le numéro un mondial de l'ammeublement Ikea a annoncé mardi réduire jusqu'à 28% les prix de quelque 1.500 produits en Europe pour fidéliser une clientèle touchée par la hausse du coût de la vie. C'est la deuxième fois en deux ans que le géant du meuble en kit baisse ... Lire la suite

Mes listes

valeur

dernier

var.
Pétrole Brent
91,45 +0,86%
BIOPHYTIS
0,0593 +2,07%
CAC 40
8 365,53 +0,37%
HAFFNER ENERGY
0,562 +4,85%
SOITEC
114,5 -0,35%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank