Allemagne-Baisse surprise des commandes à l'industrie en juillet

(Actualisé avec commentaire d'économiste, déclaration de la ministre allemande de l'Économie)

Les commandes industrielles en Allemagne ​ont baissé en juillet, a déclaré vendredi l'Office fédéral des statistiques.

Les commandes ont baissé de 2,9% en juillet par rapport au mois précédent, en données corrigées des variations saisonnières et calendaires, a précisé l'office.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 0,5%.

Les commandes industrielles en Allemagne affichent ainsi une baisse pour le troisième mois consécutif, tandis que les principaux instituts économiques ont rabaissé leurs prévisions de croissance pour cette année et l'année prochaine.

"Nous n'avons pas besoin d'autres signaux d'alerte pour comprendre que nous devons agir de manière décisive dès maintenant et aligner toutes nos politiques de manière cohérente sur la compétitivité", a déclaré la ministre allemande de l'Économie, Katherina Reiche.

La comparaison trimestrielle, moins volatile, montre que les nouvelles commandes enregistrées entre mai et juillet ont toutefois augmenté de 0,2% par rapport aux trois mois précédents.

La Commerzbank déclare s'attendre à une reprise de la demande de biens industriels allemands dans les mois à venir, citant que les baisses des taux d'intérêt mondiaux par les banques centrales devraient stimuler la demande de biens d'équipement, et que les entreprises allemandes restent bien positionnées sur le marché mondial dans ce domaine.

"Cependant, le redressement très hésitant des entrées de commandes indique que cette reprise sera plutôt modérée", a déclaré Ralph Solveen, économiste à la Commerzbank.

(Rédigé par Coralie Lamarque, avec Daria Bogdanska, édité par Augustin Turpin)