Les promesses économiques de Friedrich Merz confrontées à la réalité

par Maria Martinez

Porté par la promesse d'une vague de dépenses de 500 milliards d'euros et une série de réformes, le chancelier allemand Friedrich Merz a pris ses fonctions en mai à s'engageant à réussir là où ses prédécesseurs ont échoué: relancer la croissance de la plus grande économie d'Europe.

Mais s'il était clair que ces dépenses prendraient du temps pour profiter à l'économie allemande, économistes, investisseurs et chefs d'entreprises ont de plus en plus le sentiment que les réformes promises sont plus lentes et moins ambitieuses qu'initialement prévu.

"Si le gouvernement veut augmenter durablement et de manière notable le taux de croissance potentiel sous-jacent, il doit mettre en œuvre des réformes structurelles beaucoup plus ambitieuses", observe Salomon Fiedler, économiste chez Berenberg, citant la nécessité de traiter des problèmes tels que l'inefficacité du secteur énergétique, la fiscalité élevée et la réglementation.

Les électeurs sont également mécontents: un sondage Forsa a montré la semaine dernière que 61% des Allemands s'attendent à ce que les conditions économiques du pays se détériorent dans les années à venir, contre 50% en mai.

L'incapacité à tenir ses promesses économiques pourrait aggraver la frustration du public et alimenter le sentiment d'inefficacité, créant ainsi un terrain fertile pour le parti d'extrême droite AfD, qui a commencé à prendre la tête de certains sondages nationaux.

L'urgence des réformes a été soulignée en août lorsque le chômage allemand a atteint trois millions de personnes pour la première fois en dix ans.

L'une des raisons de ces progrès limités pourrait être la réalité de la coalition. Alors que l'archi-conservateur Friedrich Merz défend depuis longtemps un programme favorable aux entreprises, ses partenaires, les sociaux-démocrates de centre-gauche (SPD), sont plus hésitants face à des réformes qui pourraient affaiblir les droits des salariés.

Les critiques estiment que le lancement par la ministre du Travail issue du SPD, Bärbel Bas, d'une commission chargée de proposer des modifications aux allocations de chômage et aux incitations au travail d'ici la fin de l'année - qui seront suivies de plusieurs mois de débats au Parlement - est tout simplement trop lent.

"Le gouvernement ne doit pas se cacher derrière des commissions et continuer à reporter, à faire traîner et à diluer les décisions nécessaires", souligne Rainer Dulger, directeur de l'association patronale BDA.

Outre le "bazooka fiscal" pour financer les dépenses d'infrastructure, le gouvernement de coalition de Friedrich Merz a promis une baisse des prix de l'énergie, des réductions d'impôts pour les entreprises et les ménages à revenus moyens et faibles, ainsi que la suppression d'une loi contestée exigeant des entreprises qu'elles fassent preuve de diligence raisonnable à l'égard de l'ensemble de leur chaîne d'approvisionnement.

Mais les résultats ne sont pas à la hauteur, ce qui alimente l'impatience.

Mercredi, le gouvernement allemand a approuvé des modifications à la loi sur la chaîne d'approvisionnement - critiquée pour son coût et sa bureaucratie - au lieu de la supprimer comme il s'y était engagé.

Parallèlement, face aux contraintes budgétaires, les frais de réseau électrique seront réduits moins que promis et la taxe sur l'électricité sera abaissée pour des secteurs spécifiques, mais pas pour tous les consommateurs.

"En ne tenant pas sa promesse de réduire les taxes sur l'électricité pour tout le monde, le gouvernement allemand gaspille la confiance des détaillants et des consommateurs", a déclaré l'association professionnelle HDE.

L'ESPOIR RENAÎT

Paradoxalement, depuis l'entrée en fonction du nouveau gouvernement, l'un des indicateurs du climat des affaires en Allemagne a connu une tendance à la hausse, atteignant son plus haut niveau depuis 15 mois en août, même s'il reste bien en deçà de sa moyenne historique.

Cependant, les analystes soulignent qu'il est soutenu par la composante de l'indice basée sur les espoirs pour l'avenir, alors que la lecture des conditions actuelles s'est en fait détériorée.

"Cela correspond à l'idée qu'il faudra encore du temps pour que le rebond économique se mette en place", estime Salomon Fiedler de Berenberg, notant que les nouvelles dépenses du gouvernement ne commenceront pas avant la fin de cette année et qu'elles augmenteront ensuite à partir de 2026.

Au deuxième trimestre, l'économie allemande s'est contractée, ce qui a encore réduit les espoirs d'une reprise durable, et les exportateurs doivent maintenant faire face à l'impact des nouveaux droits de douane américains.

La production industrielle a chuté en juin pour atteindre son niveau le plus bas depuis 2020, en raison de la faiblesse de la demande étrangère et de l'intensification de la concurrence chinoise. Une étude d'EY montre que l'Allemagne a perdu 245.500 emplois industriels depuis 2019.

Le moral des investisseurs allemands a également chuté plus que prévu en août, dans un contexte de déception généralisée à l'égard de l'accord commercial entre l'Union européenne (UE) et les États-Unis.

Le fait que la coalition de Friedrich Merz ait au moins pu adopter les budgets pour cette année et l'année prochaine est un signe que les conservateurs peuvent travailler avec les sociaux-démocrates pour faire passer les politiques, a déclaré Franziska Palmas, économiste senior pour l'Europe chez Capital Economics.

"Mais il reste à voir si une réforme rapide sera une priorité dans la pratique", ajoute-t-elle.

Une série d'échecs sur d'autres questions, allant de la réforme de la fiscalité et de la protection sociale au rétablissement du service militaire obligatoire, a convaincu certains que Friedrich Merz, comme son prédécesseur Olaf Scholz, aura du mal à produire des réformes substantielles.

"Alors que le chancelier Friedrich Merz a annoncé 'un automne de réformes', je soupçonne que les divergences idéologiques continueront à limiter la cohésion de la coalition et l'adoption de réformes significatives", prévient Mujtaba Rahman, directeur général pour l'Europe chez Eurasia Group.

(Maria Martinez, Mara Vîlcu pour la version française, édité par Blandine Hénault)