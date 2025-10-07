Allemagne-Baisse surprise des commandes à l'industrie en août

Les commandes industrielles en Allemagne ​ont baissé en août, contrairement aux attentes, a déclaré mardi l'Office fédéral des statistiques.

Les commandes ont baissé de 0,8% en août par rapport au mois précédent, en données corrigées des variations saisonnières et calendaires, a précisé l'office.

Les économistes interrogés par Reuters tablaient sur une hausse de 1,1%, après -2,7% en juillet (révisé de -2,9%).

