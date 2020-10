Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Allemagne-Baisse plus forte que prévu des ventes au détail en septembre Reuters • 30/10/2020 à 09:02









BERLIN, 30 octobre (Reuters) - Les ventes au détail allemandes ont subi une baisse plus marquée que prévu en septembre, douchant les espoirs d'une reprise forte de la première économie européenne au troisième trimestre après le choc provoqué par l'épidémie due au nouveau coronavirus. Les ventes au détail - un indicateur volatile et souvent sujet à révision - ont baissé de 2,2% en termes réels en septembre après une progression de 1,8% (chiffre révisé) en août, montrent les données publiées vendredi par l'Office fédéral de la statistique. Les économistes interrogés par Reuters s'attendaient à une baisse de 0,8%. Sur un an, elles affichent une hausse de 6,5% en septembre. Face la "deuxième vague" épidémique, l'Allemagne va se reconfiner pendant un mois à partir de lundi, ce qui se traduira par la fermeture des restaurants, des salles de sports et des théâtres tandis que les écoles et les magasins pourront rester ouverts sous certaines conditions. Les données sur les ventes au détail pourraient suggérer que le rebond économique du pays sera moins important que prévu. Les chiffres préliminaires du produit intérieur brut (PIB) allemand pour le troisième trimestre sont attendus ce vendredi matin et les économistes tablent en moyenne sur un rebond de 7,3% après une contraction de 9,7% au trimestre précédent. (Michael Nienaber, version française Laetitia Volga, édité par Blandine Hénault)

