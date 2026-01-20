Allemagne-Baisse plus forte que prévu des prix à la production en décembre

Les prix à la production en Allemagne, un indicateur clé de l'inflation, ont reculé plus fortement que prévu en décembre sur un an, montrent les données publiées mardi par l'Office fédéral de la statistique.

En rythme annuel, ils ressortent en baisse de 2,5%, après un recul de 2,3% en novembre, alors que les analystes interrogés par Reuters s'attendaient en moyenne à une baisse de 2,4%.

Sur un mois, les prix à la production ont fléchi de 0,2%, contre un consensus qui tablait sur une contraction de seulement 0,1%.

