 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Allemagne-Baisse inattendue du climat des affaires en décembre - Ifo
information fournie par Reuters 17/12/2025 à 10:07

Le moral des entrepreneurs allemands s'est détérioré de façon inattendue en décembre, montre une enquête de l'institut Ifo publiée mercredi.

Son indice du climat des affaires a baissé à 87,6 points ce mois-ci, contre 88,0 (révisé) en novembre.

Les analystes interrogés par Reuters prévoyaient une légère hausse de l'indice à 88,2.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Des vétérinaires ont vacciné un troupeau de bovins contre la dermatose nodulaire contagieuse (NDC), à Chaussenans, le 17 octobre 2025 ( AFP / ARNAUD FINISTRE )
    "On est pris en étau": avec la dermatose, les vétérinaires cibles de menaces
    information fournie par AFP 17.12.2025 10:23 

    "Vétérinaires = assassins", cliniques taguées "vétos = collabos"... "On a le droit à tout", déplore le président du Syndicat national des vétérinaires libéraux David Quint, qui témoigne du malaise dans la profession, en première ligne dans la gestion de l'épidémie ... Lire la suite

  • Attentat à Sydney: l'ancien Premier ministre Tony Abbott se rend au mémorial
    Attentat à Sydney: l'ancien Premier ministre Tony Abbott se rend au mémorial
    information fournie par AFP Video 17.12.2025 10:19 

    L'ancien Premier ministre australien Tony Abbott se rend à un mémorial en hommage aux victimes du massacre sur la plage de Bondi, à Sydney, trois jours après que deux hommes armés ont ouvert le feu lors d'un festival juif, tuant 15 personnes et en blessant de nombreuses ... Lire la suite

  • Arrivée d'un cercueil pour les premières obsèques après l'attentat de Sydney
    Arrivée d'un cercueil pour les premières obsèques après l'attentat de Sydney
    information fournie par AFP Video 17.12.2025 10:18 

    Les premières obsèques après l'attentat sur une plage de Sydney commencent avec l'arrivée d'un cercueil à la synagogue Chabad de Bondi. Des fidèles accueillent la dépouille du rabbin Eli Schlanger qui doit être la première des 15 victimes de l'attentat à être inhumée. ... Lire la suite

  • le groupe de santé laisse son objectif de marge de Core EBITDA pour l'exercice en cours dans la fourchette de 7 à 9%. (crédit photo : Euroapi / Fabien Malot)
    Euroapi abaisse sa prévision de CA pour 2025
    information fournie par Zonebourse 17.12.2025 10:10 

    Dans un environnement économique global dégradé, Euroapi indique attendre désormais un chiffre d'affaires de 2025 en baisse dans le milieu de la fourchette à un chiffre ("mid single digit") en comparable, et non plus en baisse modérée ("low single digit"). Néanmoins, ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank