information fournie par Reuters • 17/12/2025 à 10:07

Allemagne-Baisse inattendue du climat des affaires en décembre - Ifo

Le moral des entrepreneurs allemands s'est détérioré de façon inattendue en décembre, montre une enquête de l'institut Ifo publiée mercredi.

Son indice du climat des affaires a baissé à 87,6 points ce mois-ci, contre 88,0 (révisé) en novembre.

Les analystes interrogés par Reuters prévoyaient une légère hausse de l'indice à 88,2.

(Rédigé par Diana Mandiá, édité par Augustin Turpin)