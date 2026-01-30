Allemagne : augmentation saisonnière du chômage en janvier
information fournie par Zonebourse 30/01/2026 à 15:20
"Il y a actuellement peu de dynamisme sur le marché du travail", a reconnu Andrea Nahles, présidente de l'Agence, lors de sa conférence de presse mensuelle à Nuremberg.
Le taux de chômage a augmenté de 0,4 point de pourcentage par rapport au mois précédent pour atteindre 6,6% sur ce premier mois de l'année.
Comparé à janvier 2025, le nombre de chômeurs outre-Rhin a augmenté de 92 000, et le taux de chômage s'est accru de 0,2 point de pourcentage par rapport au même mois de l'année dernière.
