Allemagne: AllianzGI salue l'accord de coalition "business friendly" CDU/SPD

Pour lui cependant " deux réserves principales doivent être formulées ". Premièrement, bien que l'accord de coalition représente une feuille de route pour le futur gouvernement, il n'est pas certain que toutes ses orientations seront mises en oeuvre. Deuxièmement, si l'approbation de l'accord par la CDU/CSU est une évidence, ce n'est pas le cas pour le SPD. Les membres du SPD devront voter sur l'accord et si le vote positif est probable, ce n'est pas une certitude

Le gérant salue également les objectifs ambitieux de réduction des coûts, visant à réaliser 10 milliards d'euros d'économies dans l'administration publique et 16 milliards d'euros de réduction des coûts bureaucratiques implicites pour les entreprises. Pour lui ces mesures "devraient créer un environnement favorable à la planification des investissements à long terme et refléter l'approche favorable aux entreprises du nouveau gouvernement".

(AOF) - Dans l’ensemble, nous sommes agréablement surpris par l’accord de coalition conclu entre le SPD et la CDU/CSU, annonce Christoph Berger « CIO Equity Europe » d’Allianz GI, qui qualifie le compromis de "business friendly". Il salue l'allègement fiscal avec amortissement accéléré des dépenses d’investissement – qualifié de "stimulant d’investissement" par les partenaires de la coalition – suivi d’une période de réduction du taux d’imposition des sociétés d’un point par an, en cinq étapes, à partir de 2028.

