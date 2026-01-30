Allemagne-Accélération surprise de l'inflation IPCH sur un an en janvier

L'inflation allemande calculée selon les normes européennes (IPCH) a progressé de 2,1% sur un an en janvier, montrent les données préliminaires publiées vendredi par l'Office fédéral de la statistique.

Les analystes interrogés par Reuters anticipaient une hausse de 2,0% en janvier après le même chiffre en décembre.

Sur un mois, l'inflation IPCH a baissé de 0,1% après +0,2% en décembre et des attentes à -0,2%.

(Rédigé par Augustin Turpin)