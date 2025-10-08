 Aller au contenu principal
Allemagne : -4,3% de production industrielle en août
information fournie par Zonebourse 08/10/2025 à 09:05

Après une augmentation séquentielle de 1,3% en juillet, la production de l'industrie allemande en volume a chuté de 4,3% en août 2025 par rapport au mois précédent, selon les données CVS-CJO de Destatis.

'Cependant, cela est principalement dû à un niveau de production automobile beaucoup plus faible (-18,5% pour ce secteur), qui a été affecté par les vacances d'usine relativement tardives', explique néanmoins Commerzbank.

'Bien que l'on s'attende à ce que la production soit à nouveau nettement plus élevée en septembre, ces chiffres indiquent une fois de plus que l'économie allemande n'a pratiquement pas progressé au troisième trimestre', prévient-elle toutefois.

La comparaison moins volatile d'un trimestre à l'autre a montré que la production industrielle de la période de juin à août a diminué de 1,3% par rapport aux trois mois précédents. Par rapport au même mois en 2024, elle a reculé de 3,9% en août 2025.

