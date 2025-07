Allemagne: +1,2% de production industrielle en mai information fournie par Cercle Finance • 07/07/2025 à 08:57









(CercleFinance.com) - Après une diminution de 1,6% en avril (chiffre révisé d'une première estimation qui était de -1,4%), la production industrielle allemande a augmenté de 1,2% en mai par rapport au mois précédent, selon les données en volume et CVS-CJO de Destatis.



Cette évolution positive de la production s'explique par la croissance observée dans l'automobile (+4,9%), l'énergie (+10,8%) et les pharmaceutiques (+10%) alors que la baisse dans la construction (-3,9%) a eu une incidence négative.



Destatis ajoute que la comparaison moins volatile d'un trimestre à l'autre a montré une croissance de 1,4% de la production industrielle allemande au cours de la période de mars à mai, par rapport aux trois mois précédents.



'Bien qu'aucune croissance significative du PIB réel ne soit attendue pour le deuxième trimestre, celui-ci devrait continuer à augmenter au cours des trimestres suivants', réagit Commerzbank, qui attend un coup de fouet de la politique budgétaire.





