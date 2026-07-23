Allegion relève ses objectifs annuels grâce à la demande des bâtiments commerciaux

Allegion a relevé ses prévisions de bénéfice pour l'ensemble de l'exercice après un deuxième trimestre supérieur aux attentes. Le fabricant de serrures et de systèmes de contrôle d'accès bénéficie d'une demande soutenue pour ses produits haut de gamme et ses solutions électroniques destinées aux bâtiments commerciaux, tandis que les hausses de prix ont permis de compenser un contexte immobilier plus incertain. Dans ce contexte, le titre progresse d'environ 11% en séance.

Le groupe anticipe désormais un bénéfice ajusté compris entre 8,85 et 9 dollars par action cette année, contre une prévision précédente de 8,70 à 8,90 dollars. Le directeur général John Stone a indiqué que les activités non résidentielles dans les Amériques restaient solides, alors que les équipes internationales poursuivaient leurs efforts de maîtrise des coûts dans un contexte de demande plus faible sur certains marchés européens.

Au deuxième trimestre, le chiffre d'affaires a progressé de 12,7% sur un an, à 1,15 milliard de dollars, au-dessus des attentes des analystes. Les ventes de la division Amériques ont augmenté de 11,8%, tandis que les activités internationales ont enregistré une croissance de 16,2%. Le bénéfice ajusté a atteint 2,40 dollars par action, dépassant également le consensus du marché, ce qui a soutenu le titre en Bourse avant l'ouverture de Wall Street.