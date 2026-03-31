Allbirds s'envole grâce à un accord de 39 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 mars - ** Les actions du fabricant de chaussures Allbirds Inc BIRD.O ont bondi de 18,8% à 3,54 dollars avant le marché

** American Exchange Group a accepté lundi d'acheter BIRD pour 39 millions de dollars

** La transaction devrait être conclue au cours du deuxième trimestre, et la distribution du produit net aux actionnaires devrait avoir lieu au cours du trimestre suivant, après prise en compte des dépenses de liquidation

** BIRD doit déposer une circulaire de sollicitation de procurations d'ici le 24 avril afin d'obtenir l'approbation des actionnaires pour la vente des actifs et la dissolution qui s'ensuivra

** L'action a plongé d'environ 27,3 % cette année jusqu'à la dernière clôture, par rapport à la chute de 10,5 % du Nasdaq

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