Allbirds s'envole après son changement de nom en Smartbird et la nomination d'une nouvelle directrice générale spécialisée dans l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
17 juin - ** Les actions de Smartbird BIRD.O s'envolent de 37% pour atteindre 5,37 $
** La société, anciennement Allbirds , change de nom; elle nomme Nadia Carlsten, ancienne cadre d'Amazon Web Services
AMZN.O , au poste de directrice générale
** Mme Carlsten apporte son expérience en intelligence artificielle et en informatique quantique acquise chez DCAI, SandboxAQ et Amazon Web Services
** La société a annoncé en avril qu’elle allait se réorienter de la chaussure vers les infrastructures d’IA, en proposant des capacités de cloud computing et des services d’IA
** La société porte le montant de son accord de financement convertible de 50 millions à 100 millions de dollars
** En tenant compte des gains enregistrés lors de la séance, l’action affiche une hausse de 32,3% depuis le début de l’année
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