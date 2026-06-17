Allbirds s'envole après son changement de nom en Smartbird et la nomination d'une nouvelle directrice générale spécialisée dans l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

17 juin - ** Les actions de Smartbird BIRD.O s'envolent de 37% pour atteindre 5,37 $

** La société, anciennement Allbirds , change de nom; elle nomme Nadia Carlsten, ancienne cadre d'Amazon Web Services

AMZN.O , au poste de directrice générale

** Mme Carlsten apporte son expérience en intelligence artificielle et en informatique quantique acquise chez DCAI, SandboxAQ et Amazon Web Services

** La société a annoncé en avril qu’elle allait se réorienter de la chaussure vers les infrastructures d’IA, en proposant des capacités de cloud computing et des services d’IA

** La société porte le montant de son accord de financement convertible de 50 millions à 100 millions de dollars

** En tenant compte des gains enregistrés lors de la séance, l’action affiche une hausse de 32,3% depuis le début de l’année