Allbirds change de nom pour devenir Smartbird dans le cadre de sa réorientation vers l'IA, recrute une ancienne cadre d'AWS au poste de directrice générale ; son cours de bourse s'envole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajout d'informations sur les actions au paragraphe 2)

Allbirds BIRD.O a changé de nom mercredi pour devenir Smartbird et a nommé Nadia Carlsten, ancienne cadre d’Amazon AMZN.O , au poste de directrice générale, consolidant ainsi la réorientation de l’ancien fabricant de chaussures vers une entreprise d’infrastructure d’IA et faisant grimper son cours de plus de 30%. La société avait annoncé en avril qu’elle réorientait ses activités pour proposer des capacités de cloud computing et des services d’IA, ce qui avait entraîné une multiplication par plus de cinq de la valeur de ses actions . Si l’on inclut les fluctuations de mercredi, celles-ci ont progressé d’environ 25% depuis le début de l’année.

* Mme Carlsten apporte son expérience en matière d’IA et d’informatique quantique acquise chez DCAI, SandboxAQ (une spin-off d’Alphabet GOOGL.O ) et Amazon Web Services, et a conseillé le Forum économique mondial sur l’informatique et l’IA.

* Elle succédera à Joe Vernachio, qui quitte l’entreprise. Annie Mitchell continuera d’occuper le poste de directrice financière, et Lily Yan Hughes a été nommée présidente du conseil d’administration.

* Smartbird a indiqué qu’elle fournissait une infrastructure d’IA sous forme de service géré afin de permettre à ses clients d’économiser sur les coûts d’équipement initiaux. L’entreprise est en pourparlers actifs avec des clients potentiels et conçoit actuellement ses premiers déploiements de clusters.

* “Grâce à une stratégie différenciée, à des capitaux importants et à la possibilité de constituer une équipe exceptionnelle, nous sommes idéalement positionnés pour tirer parti de l’une des opportunités les plus significatives en matière d’infrastructure de la prochaine décennie,” a déclaré Carlsten.

* La société a également indiqué avoir porté le montant de son accord de financement convertible de 50 millions à 100 millions de dollars, et avait précédemment précisé qu’elle utiliserait ces fonds pour acquérir des processeurs graphiques.

* Allbirds a fermé la plupart de ses magasins physiques et a cédé sa marque ainsi que ses actifs liés à la chaussure à American Exchange Group pour 39 millions de dollars en mars.