Allbirds change de nom pour devenir Smartbird dans le cadre de sa réorientation vers l'IA et recrute un ancien cadre d'AWS au poste de directeur général

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Allbirds BIRD.O a changé de nom mercredi pour devenir Smartbird et a nommé Nadia Carlsten, ancienne cadre d’ AMZN.O chez Amazon Web Services, au poste de présidente-directrice générale, scellant ainsi la réorientation de l’ancien fabricant de chaussures vers une entreprise spécialisée dans les infrastructures d’IA.

La société avait annoncé en avril qu’elle réorientait ses activités pour proposer des capacités de cloud computing et des services d’IA, ce qui avait entraîné une multiplication par plus de cinq du cours de son action.

Voici quelques détails:

* Mme Carlsten apporte son expérience en matière d’IA et d’informatique quantique acquise chez DCAI, SandboxAQ (une spin-off d’Alphabet GOOGL.O ) et Amazon Web Services; elle a également conseillé le Forum économique mondial sur l’informatique et l’IA.

* Elle succédera à Joe Vernachio, qui quitte l’entreprise. Annie Mitchell continuera d’occuper le poste de directrice financière, et Lily Yan Hughes a été nommée présidente du conseil d’administration.

* Smartbird a déclaré fournir une infrastructure d’IA sous forme de service géré afin de permettre à ses clients d’économiser sur les coûts d’équipement initiaux. L’entreprise est en pourparlers actifs avec des clients potentiels et conçoit actuellement ses premiers déploiements de clusters.

* "Grâce à une stratégie différenciée, à des capitaux importants et à la possibilité de constituer une équipe exceptionnelle, nous sommes idéalement positionnés pour tirer parti de l’une des opportunités les plus significatives en matière d’infrastructure de la prochaine décennie", a déclaré Carlsten.

* La société a également indiqué avoir porté le montant de son accord de financement convertible de 50 millions de dollars à 100 millions de dollars et avait précédemment précisé qu’elle utiliserait ces fonds pour acquérir des processeurs graphiques.

* Allbirds a fermé la plupart de ses magasins physiques et a cédé sa marque ainsi que ses actifs liés à la chaussure à American Exchange Group pour 39 millions de dollars en mars.