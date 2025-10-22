Alkermes entre sur le marché de la médecine du sommeil avec l'acquisition d'Avadel pour 2,1 milliards de dollars

Alkermes ALKS.O a déclaré mercredi qu'elle allait acquérir Avadel Pharmaceuticals AVDL.O dans le cadre d'une transaction évaluée à 2,1 milliards de dollars, ce qui lui permettra d'obtenir un traitement approuvé contre les troubles du sommeil et de pénétrer le marché de la médecine du sommeil.

L'opération permet à Alkermes d'entrer sur le marché des médicaments du sommeil avec le Lumryz d'Avadel, qui est approuvé pour traiter la cataplexie ou la somnolence diurne excessive chez les patients âgés de sept ans et plus souffrant de narcolepsie, un trouble qui affecte la capacité du corps à réguler les cycles veille-sommeil.

Les actions d'Avadel ont augmenté de 3,5 % dans les échanges avant bourse, tandis qu'Alkermes a glissé de plus de 6 %.

Alkermes étudie également son médicament expérimental alixorexton pour la narcolepsie et l'hypersomnie idiopathique, une maladie qui provoque une somnolence diurne excessive malgré une nuit de sommeil complète.

Selon l'accord, Alkermes achètera toutes les actions ordinaires en circulation d'Avadel pour 18,50 dollars en espèces chacune.

Les actionnaires d'Avadel recevront également un droit à valeur contingente non transférable pour un montant potentiel supplémentaire de 1,50 $ par action, payable si la Food and Drug Administration américaine accorde l'approbation finale de Lumryz pour l'hypersomnie idiopathique chez les adultes d'ici la fin de 2028.

Le prix d'acquisition potentiel combiné de 20 dollars par action représente une prime d'environ 12 % par rapport au cours de clôture d'Avadel, ce qui valorise la société à environ 2,1 milliards de dollars.

"La prime modeste fait de cette transaction une opération largement abordable qui n'alourdit pas le bilan", a déclaré Leonid Timashev, analyste chez RBC Capital Markets.

Alkermes prévoit de financer l'achat avec des liquidités et de nouvelles dettes; elle disposait d'environ 1,05 milliard de dollars en liquidités, équivalents de liquidités et investissements totaux au 30 juin 2025.

Environ 3 100 patients étaient sous Lumryz au 30 juin 2025, et le chiffre d'affaires net pour 2025 devrait se situer entre 265 et 275 millions de dollars.

Les entreprises prévoient de conclure la transaction au cours du premier trimestre 2026.