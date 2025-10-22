Alkermes acquiert Avadel pour un montant maximal de 2,1 milliards de dollars

Alkermes ALKS.O a déclaré mercredi qu'elle allait acquérir Avadel Pharmaceuticals AVDL.O pour un montant maximum de 2,1 milliards de dollars, ce qui lui permettra d'avoir accès au médicament approuvé de la société contre la somnolence diurne excessive.