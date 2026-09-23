Alkami recule après que son conseil d'administration a décidé de rester indépendant

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
23 septembre - ** Les actions de la société de banque numérique Alkami Technologies ALKT.O reculent de 14,4 % à 15,5 $ en pré-ouverture
** La société indique que son conseil d'administration a décidé de maintenir ALKT en tant que société cotée indépendante
** ALKT avait précédemment lancé un processus de vente après avoir suscité l’intérêt d’acteurs en vue d’un rachat, sous la pression de l’investisseur activiste Jana Partners
** L'entreprise réaffirme ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026, comprises entre 528 et 531 millions de dollars
** Sept des huit courtiers attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou mieux, et un seul « conserver »; le cours-cible médian est de 21 dollars
** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse de 21,6 % depuis le début de l’année
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer