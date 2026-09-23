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Alkami recule après que son conseil d'administration a décidé de rester indépendant
information fournie par Reuters 23/09/2026 à 15:29
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 septembre - ** Les actions de la société de banque numérique Alkami Technologies ALKT.O reculent de 14,4 % à 15,5 $ en pré-ouverture

** La société indique que son conseil d'administration a décidé de maintenir ALKT en tant que société cotée indépendante

** ALKT avait précédemment lancé un processus de vente après avoir suscité l’intérêt d’acteurs en vue d’un rachat, sous la pression de l’investisseur activiste Jana Partners

** L'entreprise réaffirme ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'exercice 2026, comprises entre 528 et 531 millions de dollars

** Sept des huit courtiers attribuent à l’action la recommandation « acheter » ou mieux, et un seul « conserver »; le cours-cible médian est de 21 dollars

** À la clôture d’hier, le titre affichait une baisse de 21,6 % depuis le début de l’année

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ALKAMI TECH
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