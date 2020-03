Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client Alitalia-Les investisseurs intéressés priés de se manifester d'ici le 18 mars Reuters • 05/03/2020 à 19:06









MILAN, 5 mars (Reuters) - Les investisseurs intéressés par la reprise d'Alitalia CAITLA.UL sont invités à le faire savoir d'ici le 18 mars, a annoncé jeudi l'administrateur chargé de la compagnie aérienne italienne dans un communiqué. Ces investisseurs ont la possibilité de déposer une offre pour toute la compagnie ou pour ses trois activités (aviation, manutention et maintenance), dit le document. Menacée de liquidation, Alitalia est sous administration spéciale depuis mai 2017 après l'échec de deux précédents plans de sauvetage en 2009 et 2014. (Francesca Landini, version française Nicolas Delame)

