Aliko Scientific signe un protocole d'accord stratégique avec Cellay Inc. et obtient son premier client commercial en Arizona



Paris, France – 11 mai 2026 – 18h00 – Aliko Scientific SA (« Aliko Scientific » ou la « Société ») (Euronext Growth Paris : ALIKO), holding industrielle et financière spécialisée dans les diagnostics oncologiques avancés, annonce la signature d’un protocole d’accord stratégique (« MoU ») avec Cellay Inc., une société américaine basée à Cambridge, Massachusetts, spécialisée dans le développement de sondes Same Day OligoFISH® destinées aux applications d’énumération chromosomique.



Francesco Trisolini, CEO d’Aliko Scientific, a déclaré :

« Ce partenariat représente une étape stratégique majeure pour Aliko Scientific alors que nous poursuivons l’expansion de notre présence sur le marché américain des diagnostics avancés. En combinant les forces d’Ikonisys, Hospitex et Cellay, nous créons une offre diagnostique intégrée hautement différenciée, capable d’apporter davantage d’automatisation, des délais de traitement plus rapides et une meilleure efficacité pour les laboratoires. La signature immédiate d’un premier accord client avec Arizona Urology Specialists valide en outre le fort potentiel commercial de cette collaboration et confirme l’efficacité de notre modèle économique fondé sur des revenus récurrents autour de solutions intégrées associant instruments et sondes. »