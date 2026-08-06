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Aliko Scientific signe près de 4 millions d'euros d'engagements minimaux
information fournie par Zonebourse 06/08/2026 à 09:17
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L'ancien Ikonisys, un spécialiste du diagnostic oncologique intégré a annoncé la signature de deux contrats de distribution majeurs en Roumanie et en Arabie Saoudite, prévoyant au total près de 4 millions d'euros d'achats minimaux garantis sur 5 ans.

Ces accords couvrent l'ensemble du portefeuille spécialisé d'Aliko Scientific en pathologie et diagnostic du cancer, incluant la cytologie en milieu liquide, les solutions de fluorescence in situ ainsi que les systèmes de microscopie et d'imagerie.

Le contrat conclu en Roumanie avec Proton Impex 2000, un acteur reconnu des équipements de santé basé près de Bucarest, prévoit une montée en puissance progressive des commandes minimales, allant de 150 000 EUR la première année à 650 000 EUR la cinquième année. Au total, il s'élève à 1,92 million d'euros sur cinq ans.

En parallèle, le partenariat avec H-Care Medical Est. en Arabie saoudite est de 2,05 millions d'euros sur cinq ans également. Les ventes démarreront dès l'obtention des enregistrements réglementaires auprès de l'autorité locale et devraient être de 200 000 euros la première année, à 650 000 euros la cinquième.

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