Aliko Scientific lance avec succès sa collaboration avec Partner International pour son développement commercial aux États-Unis lors de l’ADLM, le plus grand salon mondial du diagnostic moléculaire

• Première initiative conjointe réussie à l’ADLM 2026 (Association for Diagnostics & Laboratory Medicine), offrant un accès direct à plusieurs acteurs internationaux majeurs du diagnostic

• Fort intérêt suscité par les technologies d’Aliko Scientific dans le cadre de nouvelles initiatives de développement commercial

• Opportunités de partenariats stratégiques identifiées afin d’accompagner la montée en puissance d’Aliko Scientific, son développement sur le marché américain et son expansion internationale



Paris, le 7 septembre 2026 – 17h45 CEST – ALIKO Scientific (Ikonisys SA – Euronext Growth Paris : ALIKO), groupe international des sciences de la vie dédié au diagnostic oncologique intégré, annonce le lancement réussi de sa collaboration avec Partner International Inc., visant à accélérer le développement du Groupe, notamment aux États-Unis, à l’occasion du Salon ADLM 2026 à Anaheim, en Californie.