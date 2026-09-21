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ALIKO Scientific annonce un accord transactionnel mettant fin à un litige concernant sa filiale américaine, qui percevra 2 millions de dollars américains
information fournie par Boursorama CP 21/09/2026 à 07:45
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Paris, le 21 septembre 2026 –7h45 CEST – ALIKO Scientific (Ikonisys SA – Euronext Growth Paris : ALIKO), groupe international des sciences de la vie dédié au diagnostic oncologique intégré, annonce que sa filiale américaine détenue à 100 % a conclu un accord transactionnel mettant fin à un litige en cours, aux termes duquel elle percevra la somme de 2 millions de dollars américains.
Les procédures judiciaires relatives à ce litige ont été closes.



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À propos d’ALIKO SCIENTIFIC (Ikonisys SA)
Basée à Paris, ALIKO SCIENTIFIC est la société mère d’un écosystème international d’entreprises dédié à l’avancement des diagnostics en oncologie. Cotée sur Euronext Growth Paris sous le symbole ALIKO, la société coordonne les activités industrielles, financières et de recherche à travers ses filiales : Ikonisys Inc. (États-Unis) et Hospitex International (Italie). La mission d’ALIKO SCIENTIFIC est d’innover dans le diagnostic du cancer en unissant technologies de pointe, ressources et investissements stratégiques afin de créer un centre d’excellence mondial en oncologie.

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