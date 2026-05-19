Aliko Scientific annonce avoir remporté un important marché public d’une durée de cinq ans à l’hôpital universitaire Federico II

Déploiement de la stratégie long terme axée sur les revenus récurrents et le développement d'opportunités de croissance durable





Contrat d'une valeur totale potentielle estimée à environ 620 000 €, d'une durée de 5 ans, portant sur la fourniture d'équipements de diagnostic





Paris, France – 19 mai 2026 – 18h00 - Aliko Scientific SA (Euronext Growth Paris : ALIKO) anciennement Ikonisys SA, annonce aujourd’hui que sa filiale détenue à 100 %, Hospitex International S.r.l., s’est vu attribuer un important appel d’offres public d’une durée de cinq ans émis par Azienda Ospedaliera Universitaria Federico II pour la fourniture d’un système de diagnostic et de réactifs de cytologie en phase liquide destinés au Programme intradépartemental de cytopathologie et de pathologie moléculaire prédictive du Département des maladies onco-hématologiques, d’anatomie pathologique et des maladies rhumatismales.