Aligos progresse grâce à l'avancée de l'essai clinique de phase intermédiaire pour un médicament contre l'hépatite B

21 janvier - ** Les actions de la société de biotechnologie Aligos Therapeutics ALGS.O ont augmenté de 3 % à 8,25 $ ** La société déclare qu'elle teste son médicament expérimental contre l'hépatite B, le pevifoscorvir sodium, qui vise à bloquer la réplication du virus, dans une étude de phase intermédiaire avec 144 patients

** Les premières données intermédiaires de l'étude sont attendues pour le début de 2026, les principaux résultats pour 2027

** ALGS déclare que des tests antérieurs ont montré que le médicament oral réduisait les marqueurs d'infection

** La société a annoncé que son directeur médical, le Dr Hardean Achneck, avait démissionné et qu'elle était à la recherche d'un successeur

** ALGS a baissé de ~25% en 2025