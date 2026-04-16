Aligos bondit après un accord de licence de 445 millions de dollars en Chine pour un médicament contre l'hépatite B

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16 avril - ** Les actions de la société de biotechnologie Aligos Therapeutics ALGS.O ont bondi de 21% à 8,97 dollars avant la mise sur le marché

** La société déclare avoir signé un accord de licence exclusif avec Xiamen Amoytop Biotech 688278.SS pour développer et vendre son médicament expérimental contre l'hépatite B en Chine élargie

** La société déclare qu'elle recevra 25 millions de dollars d'avance et jusqu'à 420 millions de dollars en paiements d'étape liés au développement, à la réglementation et aux ventes, ainsi que des redevances

** Amoytop financera tous les coûts de développement en Chine continentale, à Hong Kong, à Macao et à Taïwan

** Le pevifoscorvir sodique, médicament expérimental de stade intermédiaire, est conçu pour bloquer le virus et réduire les marqueurs de la maladie; les données sont attendues en 2027

** L'hépatite B est une infection virale qui attaque le foie et peut entraîner des lésions hépatiques à long terme

** A la dernière clôture, les actions ont baissé d'environ 20 % cette année