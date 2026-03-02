Alignment Healthcare en baisse alors que General Atlantic se retire du capital

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
2 mars -
** Les actions d'Alignment Healthcare ALHC.O , fournisseur de soins aux personnes âgées, ont baissé de 1,3 % à 19,40 dollars en transactions prolongées après l'annonce d'une offre secondaire
** La société basée à Orange, en Californie, déclare que G
eneral Atlantic va se séparer de () ~13,2 mln d'actions
** La société de capital-investissement céderait sa participation restante de ~6,5 % avec la vente, selon les données de LSEG
** ALHC a ~204,3 millions d'actions en circulation
** JP Morgan est le preneur ferme
** L'action ALHC a clôturé lundi en hausse de 2,2 % à 19,65 $; l'action a baissé de 0,5 % depuis le début de l'année, mais a augmenté de 20 % au cours des six derniers mois
** Sur les 13 analystes qui couvrent ALHC, 11 considèrent le titre comme un "fort achat" ou un "achat", 2 comme un "maintien"; PT médian de 26 $ - LSEG
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer