Align Technology va remanier son conseil d'administration à la suite de ses discussions avec Elliott

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Align Technology ALGN.O a annoncé mercredi qu'elle allait nommer trois nouveaux administrateurs indépendants au sein de son conseil d'administration et lancer une revue stratégique de ses activités, à la suite de ses discussions avec l'investisseur activiste Elliott Investment Management.