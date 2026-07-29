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Align Technology va remanier son conseil d'administration à la suite de ses discussions avec Elliott
information fournie par Reuters 29/07/2026 à 22:29
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Align Technology ALGN.O a annoncé mercredi qu'elle allait nommer trois nouveaux administrateurs indépendants au sein de son conseil d'administration et lancer une revue stratégique de ses activités, à la suite de ses discussions avec l'investisseur activiste Elliott Investment Management.

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