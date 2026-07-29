Align Technology va nommer de nouveaux administrateurs et lancer un examen à la suite de l'accord conclu avec Elliott

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Align Technology ALGN.O va nommer trois nouveaux administrateurs indépendants au sein de son conseil d'administration et lancer un examen de ses activités à la suite de discussions avec l'investisseur activiste Elliott Investment Management, a annoncé mercredi la société.

L'action du fabricant de dispositifs médicaux a reculé de 4,5% en séance prolongée.

Les trois nouveaux membres du conseil d’administration, dont les noms n’ont pas encore été dévoilés, seront choisis pour leur expertise dans les domaines des technologies de la santé, des dispositifs médicaux, des opérations internationales et du développement d’entreprises à forte croissance.

Elliott, l’un des investisseurs activistes les plus en vue de Wall Street, s’est de plus en plus tourné vers les entreprises du secteur de la santé au cours de l’année écoulée, faisant souvent pression pour obtenir une représentation au sein des conseils d’administration et des révisions stratégiques afin d’améliorer les performances.

Parmi les récentes cibles d’Elliott dans ce secteur figurent Dexcom DXCM.O , Medtronic MDT.N et Charles River Laboratories CRL.N . Align a fait appel à un cabinet de conseil international de premier plan pour mener un examen complet de ses opérations et de son modèle économique. La société a indiqué que cet examen porterait principalement sur l’amélioration de la croissance du chiffre d’affaires et l’augmentation des marges bénéficiaires. Ces changements font suite à des discussions avec Elliott, qui est devenu l’un des principaux actionnaires d’Align. Align fabrique des appareils de contention dentaire, des scanners et des logiciels destinés aux laboratoires dentaires et aux praticiens, et est largement considérée comme un leader sur le marché des technologies dentaires aux côtés d’autres acteurs tels qu’Envista NVST.N , Dentsply Sirona XRAY.O et Henry Schein HSIC.O . Align s’est fait connaître en tant que fabricant d’Invisalign, le système d’aligneurs dentaires transparents qui a bouleversé le marché des appareils orthodontiques traditionnels et contribué à transformer l’orthodontie grâce à la numérisation et à la planification numérique des traitements.

Marc Steinberg, associé chez Elliott, a qualifié Align, dans un communiqué, de leader du marché doté d’un potentiel de croissance significatif. "Nous pensons que le renforcement du conseil d’administration et les autres mesures prises… constituent des étapes importantes pour tirer parti de cette opportunité", a-t-il déclaré.

La société a indiqué avoir relevé son objectif de rachat d’actions pour l’année, le portant de 200 millions de dollars (XX millions d'euros) à un montant compris entre 400 millions de dollars (XX millions d'euros) et 500 millions de dollars (XX millions d'euros), invoquant sa confiance dans sa valeur à long terme.