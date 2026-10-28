Align Technology recule après avoir annoncé un chiffre d'affaires annuel inférieur aux prévisions

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28 octobre - ** L'action d'Align Technology ALGN.O recule de 1,4 % à 151,45 dollars en séance prolongée

** Le fabricant d'aligneurs dentaires prévoit pour 2026 un chiffre d'affaires compris entre 4,11 milliards et 4,13 milliards de dollars, alors que les analystes tablaient sur 4,15 milliards, selon les données compilées par LSEG

** Il prévoit un chiffre d'affaires au quatrième trimestre compris entre 1 milliard et 1,02 milliard de dollars, contre des estimations de 1,048 milliard de dollars

** ALGN affiche un bénéfice par action ajusté de 2,80 dollars au troisième trimestre, contre des estimations des analystes de 2,78 dollars

** Annonce un chiffre d'affaires de 1,015 milliard de dollars au troisième trimestre, contre des estimations de 1,005 milliard de dollars

** La société nomme Jennifer Davis, ancienne directrice générale de la division mondiale de la santé de Procter & Gamble, au poste de présidente-directrice générale, à compter du 31 décembre

** Mme Davis succédera à Joseph Hogan, qui dirigeait la société depuis 2015

** Le titre affiche une baisse de 1,6 % depuis le début de l'année, à la dernière clôture