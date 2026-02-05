Align Technology dépasse ses estimations de résultats pour le quatrième trimestre grâce à la demande de produits dentaires

Align Technology ALGN.O a publié des résultats trimestriels supérieurs aux attentes de Wall Street et prévoit un chiffre d'affaires du premier trimestre conforme aux estimations, grâce à la forte demande pour ses gouttières dentaires.

Les actions de la société ont augmenté de plus de 10 % après la séance.

La demande de produits dentaires a été faible au cours des derniers trimestres en raison de l'irrégularité des visites chez le dentiste. Les analystes s'attendent à ce que 2026 connaisse une demande plus stable, même s'ils restent prudents quant à une reprise complète du marché en général.

Align, qui fabrique des appareils de rétention dentaire, des scanners dentaires et des logiciels pour les laboratoires dentaires et les praticiens, s'attend à ce que son chiffre d'affaires mondial du premier trimestre se situe entre 1,01 et 1,03 milliard de dollars, contre 1,02 milliard de dollars estimés par les analystes, selon les données compilées par LSEG.

"Align a terminé l'année 2025 sur une bonne note", a déclaré Elizabeth Anderson d'Evercore ISI, notant que les perspectives initiales de revenus pour 2026 semblent à la fois encourageantes et prudentes.

Les perspectives de revenus du premier trimestre sont globalement conformes aux attentes des analystes, bien que des prix plus élevés et une croissance des cas à un chiffre moyen pourraient améliorer les résultats, a ajouté Mme Anderson.

La société s'attend à ce que la croissance du volume de son produit phare, Clear Aligner, soit en hausse à un chiffre d'une année sur l'autre en 2026, par rapport à une croissance de 4,7 % en 2025.

Elle s'attend à une croissance annuelle des revenus de 3 % à 4 % d'une année sur l'autre.

Sur une base ajustée, la société a réalisé un bénéfice de 3,29 dollars par action pour le trimestre clos le 31 décembre, dépassant les estimations des analystes de 2,97 dollars par action. Les revenus de 1,05 milliard de dollars ont été supérieurs aux estimations de 1,03 milliard de dollars.