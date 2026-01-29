 Aller au contenu principal
Alibaba va fusionner son unité de conduite autonome avec la société chinoise Zelos, selon le WSJ
information fournie par Reuters 29/01/2026 à 08:32

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute les détails du 3ème paragraphe)

La branche logistique d'Alibaba

9988.HK prévoit de fusionner son unité de conduite autonome avec la société chinoise de robovan Zelos Technology, formant une nouvelle entité évaluée à environ 2 milliards de dollars, a rapporté jeudi le Wall Street Journal, citant des personnes familières avec le dossier.

Reuters n'a pas pu vérifier immédiatement cette information. Alibaba et Zelos Technology n'ont pas répondu immédiatement aux demandes de commentaires de Reuters.

L'accord prévoit l'acquisition par Alibaba d'une participation dans Zelos Technology, qui dirigera l'entité fusionnée, selon le Journal.

Le segment des véhicules sans pilote exploité par Cainiao, la filiale logistique de commerce électronique d'Alibaba, sera intégré à Zelos, selon le rapport, ajoutant que l'entité après la fusion fonctionnera sous le nom de Cainiao Robovan, avec une flotte de plus de 20 000 robovans.

Un cadre de Cainiao devrait également rejoindre le conseil d'administration de Zelos, selon le WSJ.

Fondée en 2021, Zelos est spécialisée dans la logistique autonome dans les secteurs de la poste, des produits de grande consommation et de la livraison express.

