Alibaba lance son modèle d'IA Qwen3-Max aux 1.000 milliards de paramètres

Le géant chinois du commerce électronique Alibaba 9988.HK a annoncé mercredi le lancement de son plus grand modèle de langage d'intelligence artificielle, le Qwen3-Max, faisant de l'IA un pilier central de sa stratégie commerciale.

Le modèle, le plus puissant d'Alibaba à ce jour, contient plus de 1.000 milliards de paramètres ou variables qui déterminent comment un système d'intelligence artificielle traite les informations.

D'après le directeur de la technologie chez Alibaba Cloud, Zhou Jingren, s'exprimant lors de la conférence annuelle de l'entreprise, Qwen3-Max est particulièrement performant dans la génération de code et les capacités d'agent autonome.

Les capacités d'agent autonome signifient que le système d'IA a besoin de moins d'interventions humaines qu'un chatbot comme ChatGPT, et qu'il peut prendre des décisions et agir de manière indépendante pour atteindre un objectif fixé par l'utilisateur humain.

Le géant chinois du commerce électronique a déclaré que le modèle était plus performant que des produits concurrents tels que Claude d'Anthropic et DeepSeek-V3.1 dans certaines mesures.

Alibaba a fait de l'IA une priorité en parallèle de ses activités dans le commerce électronique. En début d'année, l'entreprise a annoncé son intention d'investir 380 milliards de yuans (45,29 milliards d'euros) dans des infrastructures liées à l'IA au cours des trois prochaines années.

Lors de la conférence, Eddie Wu, directeur général d'Alibaba, a déclaré que l'entreprise augmenterait encore ses dépenses, sans toutefois en préciser le montant.

"La vitesse de développement de l'industrie de l'IA a largement dépassé nos attentes, et la demande de l'industrie en matière d'infrastructure IA a également largement dépassé nos attentes", a déclaré Eddie Wu.

L'entreprise avait lancé le modèle Qwen3 en avril dernier.

Alibaba a également dévoilé mercredi plusieurs autres produits d'IA, dont Qwen3-Omni, un système immersif multimodal utile pour les applications de réalité virtuelle et artificielle telles que les lunettes connectées et les cockpits intelligents.

