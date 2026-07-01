Alibaba et AUS Merchant Services devront verser 600 millions de dollars pour mettre fin à des ventes présumées de produits pharmaceutiques illégaux, selon le ministère américain de la Justice

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère américain de la Justice a annoncé mercredi qu'Alibaba et AUS Merchant Services avaient accepté de verser 600 millions de dollars pour mettre fin aux accusations selon lesquelles elles n'auraient pas empêché la vente illégale de produits pharmaceutiques.

Alibaba n'a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire.