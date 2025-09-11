 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Fermer
  2. Aide
  2. Aide
CAC 40
7 821,99
+0,78%
Indices
Chiffres-clés
+ fortes hausses et baisses SBF 120

Alibaba dévoile une levée de fonds de 3,2 milliards de dollars
information fournie par AOF 11/09/2025 à 14:21

(AOF) - Alibaba va lever environ 3,2 milliards de dollars américains via l'émission d'obligations convertibles à coupon zéro arrivant à échéance en 2032. Le produit de l'opération permettra à l'Amazon chinois de renforcer ses capacités d'infrastructure cloud et ses opérations commerciales internationales.

Plus précisément, l'allocation comprendra environ 80 % destinés à l'amélioration de son infrastructure cloud, ce qui inclut l'extension des centres de données, la modernisation des technologies et l'amélioration des services pour répondre à une demande croissante.

Les 20 % restants seront investis dans le développement des opérations commerciales internationales, en se concentrant sur des investissements opérationnels qui permettront à l'entreprise d'améliorer sa présence sur le marché et son efficacité.

AOF - EN SAVOIR PLUS

Valeurs associées

ALIBABA GRP SP ADR
143,930 USD NYSE 0,00%
Copyright 2025 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Le bâtiment de la Banque centrale européenne
    La BCE maintient ses taux directeurs, ne dit rien pour la prochaine réunion
    information fournie par Reuters 11.09.2025 14:47 

    La Banque centrale européenne (BCE) a, comme prévu, laissé jeudi ses taux directeurs à leur niveau actuel, mais n'a donné aucune indication sur sa prochaine décision, alors même que les investisseurs continuent de parier sur la nécessité d'un soutien supplémentaire ... Lire la suite

  • ( AFP / ANGELA WEISS )
    Swatch réplique aux droits de douane américains avec une montre spéciale 39%
    information fournie par Boursorama avec AFP 11.09.2025 14:46 

    La marque de montres Swatch réplique aux droits de douane en sortant une édition spéciale qui joue sur les 39% imposés à la Suisse, en promettant d'arrêter de la vendre "dès que les États-Unis modifieront leurs droits de douane". La célèbre marque suisse de montres ... Lire la suite

  • Sycomore Sustainable Tech fête ses 5 ans
    Sycomore Sustainable Tech fête ses 5 ans
    information fournie par Sycomore AM 11.09.2025 14:43 

    Aujourd'hui, notre fonds Sycomore Sustainable Tech, labellisé ISR et SFDR 9, fête ses 5 ans ! À cette occasion, son gérant David Rainville revient sur les enjeux clés de la Tech : Quels sont les principaux moteurs de performance du secteur ? Existe-t-il une bulle ... Lire la suite

  • Le rapport de la commission d'enquête parlementaire sur les effets psychologiques de la plateforme TikTok sur les mineurs, présenté à l'Assemblée nationale, le 11 septembre 2025 à Paris ( AFP / Bertrand GUAY )
    La commission TikTok presse pour interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans
    information fournie par AFP 11.09.2025 14:35 

    Un "océan de contenus néfastes", de la violence "sous toutes ses formes" : la commission d'enquête parlementaire sur TikTok préconise jeudi d'interdire les réseaux sociaux aux moins de 15 ans et un "couvre-feu numérique" pour les 15-18 ans pour tenter d'endiguer ... Lire la suite

Mes listes

Cette liste ne contient aucune valeur.
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank