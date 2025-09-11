Alibaba dévoile une levée de fonds de 3,2 milliards de dollars

(AOF) - Alibaba va lever environ 3,2 milliards de dollars américains via l'émission d'obligations convertibles à coupon zéro arrivant à échéance en 2032. Le produit de l'opération permettra à l'Amazon chinois de renforcer ses capacités d'infrastructure cloud et ses opérations commerciales internationales.

Plus précisément, l'allocation comprendra environ 80 % destinés à l'amélioration de son infrastructure cloud, ce qui inclut l'extension des centres de données, la modernisation des technologies et l'amélioration des services pour répondre à une demande croissante.

Les 20 % restants seront investis dans le développement des opérations commerciales internationales, en se concentrant sur des investissements opérationnels qui permettront à l'entreprise d'améliorer sa présence sur le marché et son efficacité.

AOF - EN SAVOIR PLUS